Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Çavdarhisar Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gediz'den Kütahya'ya gitmekte olan Sami Kuşaksızoğlu yönetimindeki 34 PT 5070 plakalı otomobil, yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunun Okan Taş (28) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sami Kuşaksızoğlu da ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Jandarma kazayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA