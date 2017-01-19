Kütahya'da Şehit ve Gazilere Vefa

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, şehit aileleri ile gaziler için üzerinde şehit ve gazilerin bilgileri olan hediye hazırladı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ndeki hediye takdim töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, en güzel mertebelere ulaşan şehitlerin yakınlarına en güzel şekilde sahip çıkmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.





İl Müdürlüğü bünyesindeki "Şehit-Gazi" biriminde şehitlere vefa anlamında bir hediye hazırladıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:





"Şehitlerimizin hatıraları her daim yüreklerimizde yaşayacak, gazilerimiz ise baş tacımızdır. Şehitlerimizin bize emanet olan ailelerimizin de her zaman yanlarındayız. Sembolik olarak hazırladığımız ve üzerinde şehitlerimizin şehadet bilgileri ile fotoğrafı yer alan fincan takımlarını şehit yakınlarımız ile gazilerimize hediye edeceğiz. Bizler onlar için hangi hizmeti yaparsak yapalım onların yaptığı fedakarlığı karşılayamaz. Ancak yine de böyle bir hediye ile şehitlerimizi yad etmek istedik. Devletimizin Kütahya'daki temsilcileri olarak 24 saat şehit ailelerimiz ile gazilerimizin hizmetinde olduğumuzun bilinmesini isteriz."



Turan, hediyelerin hazırlanmasında destekleri olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ne de teşekkür etti.





Duyarlılıklarından dolayı Turan'a teşekkür eden Dernek Başkanı Asım Okat da "Dernek olarak bizler de şehit yakınları ve gazilerimiz için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışma bizleri ayrıca memnun etti. İnanıyorum ki ailelerimiz de şehit ve gazilerimizin hatıralarını anlatan bu nadide hediyeyi hayatları boyunca evlerinin en güzel yerinde muhafaza edecekltir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Turan, hazırlanan hediyeyi şehit babası Hüseyin Efe ile dernekte bulunan gazilere takdim etti.





Hazırlanan hediyelerin, şehit aileleri ile gaziler evlerinde ziyaret edilerek takdim edileceği belirtildi.