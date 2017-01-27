Kütahya'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.





İbrahim Şentürk (29) yönetimindeki 43 YA 234 plakalı otomobil, Domaniç-Kütahya karayolu Küçükköy yakınlarında, buzlanma nedeniyle Mehmet Tunç'un kullandığı 43 UY 798 plakalı tırla çarpıştı.





Kazada, otomobil sürücüsü Şentürk ile İzzet Kuzu (17) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.