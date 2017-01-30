Kütahya'da Orman Köylüsünün Yüzü Orköy Projesi ile Gülüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen orman köylerinin sosyo-ekonomik kalkınmasının hedeflendiği "Orköy Projesi" 2016 yılında pek çok ailenin yüzünü güldürdü. Proje'nin Kütahya uygulamasında geçtiğimiz yıl iş olanağı ve katkısı sunmak maksadıyla vatandaşlara 4 milyon 762 bin TL kredi verildi.



Coğrafi şartları göz önüne alarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, 146 aileye süt sığırcılığı kredisi, 5 aileye besi sığırcılığı kredisi, 24 aileye süt koyunculuğu kredisi, 17 aileye dış cephe-kalorifer sistemi kredisi ve 8 aileye adaçayı üretimi kredisi olmak üzere 2016 yılında toplam 200 aileye kredi desteği sağladı. Yöre halkı katkılarından dolayı başta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olmak üzere bütün görevlilere teşekkür etti.



Veysel Eroğlu, projelerin çeşitlenerek devam edeceğini müjdeleyerek "Süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, süt koyunculuğu kredileri ile vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamanın yanı sıra ormanlar üzerindeki baskının azalmasını da katkı veriyoruz. Hem tabiatımız hem de vatandaşlarımız rahat bir nefes alıyor" dedi. (EFE) - KÜTAHYA