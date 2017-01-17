Kütahya'da Öğrenci Servisi Devrildi: 1 Ölü, 14 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 öğrenci yaralandı.



Muzaffer Bağdat (45) yönetimindeki 43 S 0441 plakalı öğrenci servisi, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9. kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Bağdat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 14 lise öğrencisi 112 Acil Servis ekiplerince, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı öğrencilerden 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.