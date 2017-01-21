Kütahya'da "Ödüllü Kitap Okuma Yarışması"

Kütahya Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Kütahya Şubesi işbirliğiyle 2 yıldır düzenlenen "Ödüllü Kitap Okuma Yarışması"nın 3.'sü için belediye ile sendika arasında protokol imzalandı.



Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan, öğretmenevinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 'Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller Ödüllü Kitap Okuma Yarışması' sloganıyla bu yıl 3'üncü kez yarışma düzenleyeceklerini söyledi.



Yarışmanın 3 kategoride düzenleneceğini hatırlatan Uçan, şöyle konuştu:



"Yarışma ortaokul 5-6 sınıflar, ortaokul 7-8 sınıflar ve liseler kategorisi olmak üzere toplam 3 kategoride düzenlenecek. Müracaatlar 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Her kategoride dereceye giren ilk 3 öğrenciye altın ve bisiklet vereceğiz. Toplamda, Kütahya'mızı da simgelemesi açısından her 3 kategoride de 43'er adet toplamda 129 adet bisiklet vereceğiz."



Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise, belediyecilik görevlerinin yanı sıra eğitim alanında da hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade etti.



Başkan Saraçoğlu, şunları kaydetti:



"Bizler, belediyeciliğin, çocuklarımızın eğitimine ve onlara destek veren, kültürel noktada vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren bir olgu olduğunu göstermek adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz, eğitim ve öğretime önem veren bir belediyecilik anlayışıyla okul ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yarışmayla da okuma oranını artırarak eğitim kalitesini yükseltmek adına belediyemiz ve Eğitim-Bir Sen iş birliği ile bu protokolü imzalıyoruz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmaya katılacak bütün öğrencilere başarılar diliyorum."



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ve okul müdürlerinin katıldığı tören, protokolün imzalanmasıyla sona erdi.