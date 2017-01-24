Kütahya'da "Minimal Kesiyle Kalp Ameliyatı" Yapıldı

Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez "minimal kesiyle kalp ameliyatı" yapıldı.



Dumlupınar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye bağlı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygun hastalar için göğüs yan duvarından yapılan 5-6 santimlik küçük bir kesi ile açık kalp ameliyatları yapılmaya başlandı.



Hastanede ilk olarak Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural öncülüğünde, Op. Dr. İbrahim Özdomaniç, Op. Dr. Nurhayat Bircan, Op. Dr. Aslı Gözüaçık, Op. Dr. Sinan Erkul, Op. Dr. Gülen Sezer Alptekin Erkul, Op. Dr. Engin Akgül'den oluşan ekiple uygulanan yöntemle 52 yaşındaki mitral kapak darlığı rahatsızlığı bulunan hasta sağlığına kavuştu.



Yöntemin, ameliyat yarasının hızla iyileşerek enfeksiyon riskini azaltmasının yanı sıra hastaların yatış süresini kısaltarak, gündelik yaşama hızla geri dönmesini sağlaması gibi avantajlara sahip olduğu bildirildi.