Kütahya'da Köylere Kar Küreme Aparatı

Kütahya'da, Merkez ilçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından kar yağışının yoğun olduğu 21 köye alınan kar küreme aparatları düzenlenen törenle teslim edildi.



Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Özel İdaresi araç parkında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kar küreme aparatlarının köy içi yolların açılmasında ve köylerin ana yollarla bağlantısının sağlanmasında kullanılacağını söyledi.



Devlete dair yürütülen hizmetlerin başında yol hizmetinin geldiğini ifade eden Nayir, şöyle konuştu:





"Biz vatandaşımızın ihtiyacını görecek en kaliteli yolları yapma gayretindeyiz. Bu yolları da her zaman, her mevsimde en iyi şekilde açık tutmaya çalışıyoruz. Bu mevsimde de üzerimize düşen görev karla mücadele görevi. Köylerin ana yollara bağlantılarını biz çok kolay sağlıyoruz, ancak köy içerisinde kendi araçlarımızın da manevra kabiliyetinde sıkıntılar oluyor. Alınan kar küreme aparatları yol amaçlı değil, diğer tarımsal hizmetlerde de köyün ortak malı olarak dikkatlice kullanılabilecek malzemeler olacak. Bu aparatlar, köyün envanterine kaydedilip köyün zenginliği olan hususlardan biri olacak. Köylerde yeterli sayıda traktörümüz var. Köylerdeki vatandaşlarımızın traktörlerinden istifade ederek bu çalışmalarda bize katkı sağlayacak. Kar olsun, berekettir. Kapanan yollarımızı da biz açalım. Kazasız, hayırlı bir çalışma diliyorum."



İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da kar küreme aparatlarının kar yağışının yoğun olduğu ve merkeze uzak köylere alındığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Geçmiş yıllara oranla bu sene daha yoğun kar yağışı yaşadık. Bu süre zarfında köylerimizi ziyaret ederek yaşanan mağduriyeti gördük. İl Özel İdaremizin araçları köylerimize geliyor ancak bazı dar sokaklara girmesi mümkün olmuyor. Bu zorluğu kar küreme aparatıyla aşabileceğimizi düşündük. Durumu, Köylere Hizmet Götürme Birliği'mize arz ettik, olumlu karşılandı. Bu sebeple rakımı yüksek, kar yağışı fazla olan, merkeze uzaklığı olan 21 köyümüzü belirledik. Alınan kar küreme aparatı sadece kar için değil, köyün ortak ihtiyaçlarında da kullanılabilir. İhtiyaç doğrultusunda diğer köylerimize de alınacak. Kar küreme aparatlarının köylerimize hayırlı olmasını diliyorum."



Konuşmaların ardından kar küreme aparatları köy muhtarlarına teslim edildi.





Törene, Vali Yardımcısı Sedat Oktar, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleri, merkez ilçe köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bazı daire müdürleri katıldı.