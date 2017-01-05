Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.
Alınan bilgiye göre, trafik ekipleri, Domaniç-İnegöl kara yolunda tipi nedeniyle ağır vasıta ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 buçuk metreye ulaşırken, kara yolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yolda kalan çok sayıda araç ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Kütahya'da Kış
Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.
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