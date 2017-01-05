Kütahya'da Kış

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.



Alınan bilgiye göre, trafik ekipleri, Domaniç-İnegöl kara yolunda tipi nedeniyle ağır vasıta ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.



Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 buçuk metreye ulaşırken, kara yolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Yolda kalan çok sayıda araç ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.