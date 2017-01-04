Kütahya'da 'Kestane Kanseri' ile Mücadele

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ormanlarına zarar veren 'kestane dal kanseri' hastalığı ile ilgili mekanik ve biyolojik mücadele çalışmaları başlattı.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Simav Orman İşletme Müdürlüğündeki yaklaşık bin hektarlık kestane ormanlarına, kestane dal kanseri hastalığı önemli derecede zarar verirken, bitkinin geleceğini sıkıntıya sokan dal kanseri hastalığıyla mücadele çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor.



Türkiye'de kestane ormanlarında geniş alanlarda zarar yapan en önemli hastalık ise Cryphonectria Parasitica adlı fungus tarafından oluşturulan kestane dal kanseri olarak biliniyor.



Ağaç meyveleri nedeni ile yörede yaşayan insanlara önemli derecede ekonomik katkı sağlayan Kestane, özellikle Simav halkı için büyük önem taşıyor.



2016 yılında 700 dekar alanda mekanik mücadele yöntemi ile (sanitasyon çalışmaları) hastalıklı dallar kesilerek sahadan uzaklaştırılarak, kesim yerlerine ardıç katranı ve göztaşı karışımı sürülerek hastalıkla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.



Çalışmalar yanında biyolojik mücadele yöntemi ile de hastalıklı ağaçlardan alınan örnekler (virulent) laboratuvar ortamında özel işlem uygulanarak elde edilen hipovirulentler (antivirüs); örnek alınan ağaçlara enjekte edilerek hastalıklı ağaçlardaki kanserler tedavi edildiği belirtildi.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ağaçlarının kurtarılması için büyük mücadele verdiği çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, aynı zamanda doğal dengenin oluşmasına da katkıda bulunuluyor. (EFE) - KÜTAHYA