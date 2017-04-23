Kütahya'da Kereste İmalathanesinde Yangın

Kütahya'da kereste imalathanesinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde Bayram Ak'a ait kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alına alınarak söndürüldü.



Yangında, imalathane kullanılamaz hale geldi.