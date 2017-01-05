Kütahya'da Kepçeyle Kaçak Kazı Yapan 8 Kişi Yakalandı

Kütahya'da, birinci derece SİT alanında define aramak için kepçeyle kaçak kazı yapan 8 kişi, suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Gediz ilçesi yakınlarındaki birinci derece SİT alanında kepçeyle define aramak için kaçak kazı yapıldığı Kütahya İl Jandarma Komutanlığına ihbar edildi.



İhbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.



Operasyonda, 8 kişi kepçeyle kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.



Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına sorgulanmak üzere getirilirken, kaçak kazıda kullanılan kepçe ve kazı malzemelerine el konuldu.