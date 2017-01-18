Kütahya'da Kayak Yarışması

Kütahya'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Okullar Arası Kayak İl Birinciliği" yarışmaları düzenlendi.



Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlar, alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard ve kayaklı koşu kategorilerinde düzenlenirken, küçükler, yıldızlar ve gençler kız-erkek kategorilerinde 30 öğrenci mücadele etti.



Yarışmanın ardından kısa bir gösteri sunan sporcular, Türk bayrağı açarak Sarıkamış Şehitlerini de andı.





Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Murat Dağı Kayak Merkezi'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Murat Dağı'nın Kütahya'nın zenginliklerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Nayir, şöyle konuştu:



"Burası, hem spor, hem doğal güzelliklerimizin tanıtımı için büyük bir potansiyel. Daha önce başlatılan çalışmalar vardı, tesislerimiz yenilendi. Bu yıl içerisinde önümüzdeki proje dahilinde programlarımızın Gençlik ve Spor Bakanlığından onay alması için gayret sarf ediyoruz. Yolumuzu daha iyi hale getirmeye, enerjimizi daha sabit hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün bunlar sporcularımıza bir gelecek hazırlamak, ilimizi bu yönüyle de tanıtmak için yapılan çalışmalar. Hem termali, hem de kayak sporu için ideal olan toz karıyla birlikte burası bulunmaz yerlerden biri. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, bölgedeki bütün illerimize hizmet verecek olan alanlardan bir tanesi olacak. Bu çalışmalar tamamlandığında emeği olan herkes büyük gurur yaşayacak. Dileğimiz, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ni sadece ilimize, ülkemize değil dünyanın hizmetine sunmak."



Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin tanıtımı ve geliştirilmesi için Kütahya Belediyesi'nin gereken desteği vereceğini belirtti.



Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu da, kayak merkezinde ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren sporcuların madalyaları takdim edildi.



İl birinciliği yarışlarında dereceye giren sporcular, 24 Şubat tarihinde Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecek.





Yarışmaların ardından protokol üyeleri, kar motosikleti ile Murat Dağı turu yaptı.