Kütahya'da Karayollarında Ağaçlandırma Çalışmaları

Kütahya'da şehirlerarası karayolu güzergahlarında, 70 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.



Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel müdürlüğün başlattığı "Yol Kenarları Ağaçlandırma" projesi kapsamında, karayolları güzergahlarında estetik ve görselliğin yanı sıra daha sağlıklı ve güzel bir görünüm sağlamak amacıya ağaçlandırma çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.



Çalışmalar sayesinde Kütahya'nın daha yeşil bir görünüm kazanacağını belirten Kayım, şunları kaydetti:



"Kütahya'nın çevre illerle bağlantılarını sağlayan karayollarında 5 yıl önce başlattığımız çalışmalar kapsamında, 162 kilometrelik güzergaha 70 bin fidan dikildi. Bu yıl da Kütahya'nın İzmir ile Uşak bağlantısını sağlayan karayolunda ağaçlandırma çalışmaları yapacağız. Araçlarıyla Kütahya sınırlarına giren vatandaşlar sedir, karaçam, ateş dikeni, dağ muşmulası ve sabin ardıcı türleriyle ağaçlandırılmış güzergahlarda keyifli yolculuk yapacaklar."



Kayım, Kütahya güzergahına gelen vatandaşları ağaçların karşılayacağını ve yine aynı şekilde ağaçların uğurlayacağını sözlerine ekledi.