Kütahya'da kar yağışı nedeniyle kent adeta beyaza büründü.



İl genelinde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde ve şehirlerarası yollarda ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açtı.



Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme çalışması yaptı.



Trafik ekipleri şehirlerarası yolculuk yapan sürücüleri buzlanmaya karşı uyarırken, karayolları ekipleri de tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Meteoroloji İl Müdürlüğü çiftçileri zirai dona karşı uyardı.



Domaniç ilçesinin Kocayayla mevkisinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.