Kütahya'da Kar Yağışı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Domaniç-İnegöl karayolunun Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.



Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, yoldan geri dönmek zorunda kaldı.



Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve yüksek hız yapmamaları konusunda uyarıyor.