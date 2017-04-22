Kütahya'da Kar Sürprizi

Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer alan ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.



Kütahya ve ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bundan iyisi mi oldu bereket bereket. Yazı beklerken kış geri geldi. Karın yağmasından memnuniyet duyduk. Kar berekettir, bereket yağıyor. Meyveler ekinler suyunu alır" şeklinde konuştu.



Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla mevkiinde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı ve zaman zaman araç trafiğinde aksamalara neden olduğunu belirtildi. Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan karayolunda zincirsiz olarak yola çıkan birçok araç yolda kaldı. - KÜTAHYA