Kütahya'da Kar Sürprizi

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kütahya'nın bir çok ilçesinde özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.



Nisan ayının büyük bir kısmını mevsim normallerinin altında bir sıcaklıkla geçiren Kütahya ve ilçelerinde hava sıcaklıklarının dahada düşmesiyle sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.



Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bundan iyisi mi oldu bereket bereket. Yazı beklerken kış geri geldi. Karın yağmasından memnuniyet duyduk. Kar berekettir, bereket yağıyor. Meyveler ekinler suyunu alır" şeklinde konuştu.(EFE) - KÜTAHYA