Kütahya'da Kan Bağışı Kampanyası

Kütahya Valiliği himayesinde, "Vatan Sana Kanım Feda" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'nın kan bağışında bilinçli davrandığını söyledi.



Kanın en zaruri ihtiyaçlardan biri olduğunu belirten Nayir, şöyle konuştu:



"Bizim vermiş olduğumuz kanın işlem gördükten sonra üç hastaya fayda sağlaması bizler için de ayrıca bir sevinç kaynağı oluyor. İlimiz kan bağışı konusunda gayretli. Kendi kullandığının üzerinde kan veren bir il Kütahya'mız. İnşallah bu şekilde devam eder. İnsanlığın ihtiyacı olan bir hususu karşılamanın mutluluğunu yaşatmak Kızılay'ımız için de ayrı bir gurur meselesi. Bütün tedbirler alınarak yaşanabilecek riskleri de ortadan kaldıracak tahlilleri yapıp güvenli bir şekilde kan verme ortamını sağlayan Kızılay'ımıza ve Valilik adına kurumları bir araya getirerek 107 talep oluşturan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."



Stoklardaki kan sıkıntısının giderildiğini dile getiren Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy da, "İlimizde yeterince kan bağışı yapıldı, bugün depolarımız iyi durumda. Öte yandan kan bağışı artarak devam ediyor. Kütahya kan bağışı noktasında çok iyi. Nüfusa oranla bakıldığında ilk 10 il içerisine giriyoruz." ifadelerini kullandı.



Kütahya Valiliği önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası kapsamında Vali Nayir'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy, bazı daire müdürleri ve kamu çalışanları kan bağışında bulundu.