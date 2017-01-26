Kütahya'da İhracatta Artış

Kütahya'da, 2016'da yapılan ihracatın yüzde 177 oranında arttığı bildirildi.



Kütahya Gümrük Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğün 2015 yılının şubat ayında faaliyetine başladığı hatırlatılarak, 2015'te 28 milyon dolar ihracat yapılırken, 2016'da bu rakamın 77 milyon dolara ulaşarak yüzde 177 oranında artış sağlandığı belirtildi.



İthalat rakamlarının ise bir önceki yılla göre aynı seviyede kalarak, yıllık bazda yaklaşık 9 milyon dolar olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Müdürlüğümüz 1. sınıf gümrük idaresi olup, her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemini yapmaya yetkili olmakla birlikte, düz cam ve porselen, seramik mutfak eşyasında da ayrıca ihtisas yetkisine sahiptir. Bugüne kadar 153 dosyada sigara, alkollü içecekler, saat ve cep telefonu benzeri kaçakçılık olaylarından müdahil olunmuştur. Zafer Havalimanı gümrük işlemlerinde bugüne kadar 228 doğrudan yurt dışı uçuş yapan uçak için 42 bin 800 yolcuya gümrük işlemleri hizmeti verilmiştir."