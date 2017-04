Kütahya'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları"

Kütahya'da, Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rahvan At Yarışları Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapıldı.



Kulüp Başkanı Birol Babanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl nisan ayında ata sporu olan atçılığı yaygınlaştırmak adına sezon açılışı yarışmaları düzenlediklerini söyledi.



Sezon açılışı yarışlarının bu yıl referandum gününe denk geldiğini, bunun kendileri için ayrı bir öneminin olduğunu dile getiren Babanoğlu, şöyle konuştu:



"Bugün hakikaten ülkemiz için oldukça önemli, adeta kader günümüz. Rahvan at yarışlarımızı böyle bir günde düzenlemek bizi memnun ediyor. Buraya katılan atçı arkadaşlara dedik ki önce sandık başına giderek vatandaşlık görevimizi yapalım daha sonra da yarışlarımızı düzenleyelim. Nitekim bölge illerimizden gelen arkadaşlarımız da önce kendi memleketlerinde oylarını kullanarak yarışlara katıldılar. Biz bu işi keyifle yapıyoruz. Burada kesinlikle büyük ödüller veya bahisler yok. Yarışlarımıza teşrif eden arkadaşlarımıza ve izleyicilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."



Babanoğlu, yarışlara katılanlara ve derece elde edenlere çeşitli hediyeler takdim ettiklerini de sözlerine ekledi.





İkili, üçlü, dörtlü, taze beşli, küçük orta, büyük orta, büyük ve baş atlar olmak üzere 8 kategoride yapılan yarışlarda biniciler birbirleriyle kıyasıya yarışırken vatandaşlar yarışlara ilgi gösterdi.