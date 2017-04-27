Kütahya'da Fetö Şüphelisi 10 Kişi Adliyede

KÜTAHYA merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan aralarında yardımcı doçent, araştırma görevlisi, öğretmen ve sağlık görevlilerinin bulunduğu 10 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandıkları ve örgütün mahrem imamları oldukları öne sürülen kişilere yönelik olarak geçen 21 Nisan'da İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında yardımcı doçent, araştırma görevlisi, öğretmen ve sağlık çalışanlarının bulunduğu C.A., F.B., İ.K., S.D., H.I., Ş.A.K., O.G., H.K., S.Ü. ve H.A. adlı şüpheliler yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde yapılan sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



- Tahya