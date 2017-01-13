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Kütahya'da Fetö/pdy Soruşturması

Kütahya'da Fetö/pdy Soruşturması

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında iki eski emniyet müdür yardımcısı yakalandı.

Kütahya'da Fetö/pdy Soruşturması

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında iki eski emniyet müdür yardımcısı yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde, daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdür yardımcıları S.Ö.K. ile M.P, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne getirildi.

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