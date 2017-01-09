Kütahya'da Ev Yangını

Kütahya'daki ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Söğütgülü'ye ait tek katlı ahşap evin mutfağında yangın çıktı.



Kısa sürede olay yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.



Ev sahibi Ahmet Söğütgülü'nün, yangının mutfak tüpünün devrilmesi sonucu çıktığını ifade ettiği öğrenildi.



Söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, yangın nedeniyle tek katlı ahşap binada hasar oluştu.