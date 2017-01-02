Kütahya'da Ev Yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.



Yenikent beldesindeki Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan ve felçli olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Kaya Aksu'nun evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yenikent ve Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından küle dönen evin enkazında Aksu'nun yanmış cesedi bulundu.



İtfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılan yaşlı adamın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yangının nedeni araştırılıyor.