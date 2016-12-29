Kütahya'da Eğitime Kar Engeli

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (Cuma) tatil edildi.



Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.(EFE) - KÜTAHYA