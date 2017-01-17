Kütahya'da Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

KÜTAHYA'da polisin Simav ilçesinde düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla biri Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Simav İlçesinden DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen Suriye uyruklu A.H.H. ile meslek yüksekokulu öğrencileri olan S.S., A.Ö. ve E.P.'yi ilçe otogarında yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Simav'dan Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



- Tahya