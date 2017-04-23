Kütahya'da Av Tüfekli Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

KÜTAHYA'nın Göçeri Köyü'nde çıkan kavgada 40 yaşındaki Battal Akbaş av tüfeğiyle ateş ederek 65 yaşındaki Selime Çakır'ı öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı.



Olay öğle saatlerinde merkeze bağlı Göçeri Köyü'de meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 40 yaşındaki Battal Akbaş ile 67 yaşındaki Hüseyin Dursun arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Battal Akbaş yanında bulunan av tüfeğiyle Hüseyin Dursun'a ateş etti. Yaralanan Hüseyin Dursun yere yığılıp kaldı. Akbaş, Hüseyin Dursun'a tekrar ateş etmek isterken araya Hüseyin Dursun'un kız kardeşi Selime Çakır girdi. İddiaya göre Akbaş, "Özür diliyorum" diyerek ağabeyinin üzerine yatarak siper olan Selime Çakır'a ve yanında bulunan yakınlarına doğru ateş etti.



Olayda Selime Çakır öldü, yaralılar Hüseyin Dursun ile yakınları 43 yaşındaki Gazi Dursun, 37 yaşındaki Sıddıka Dursun, 18 yaşındaki Gamze Dursun, 12 yaşındaki Huriye Dursun ve 11 yaşındaki Kader Dursun ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayın ardından kaçan Battal Akbaş suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı. - Tahya