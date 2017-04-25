Kütahya'da Ağaçlandırma Çalışmaları

Kütahya'da karayolu güzergahlarında ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi kapsamında, kentteki karayolu güzergahlarındaki yol kenarlarında ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını söyledi.



Aslanapa ilçesi yol güzergahında yapılan karayolu ağaçlandırmasıyla 20 bin 270 fidanın toprakla buluştuğunu belirten Kayım, şöyle konuştu:



"15 kilometre yol boyunca yapılacak ağaçlandırma çalışmasında karayolu kenarına dağ muşmulası, ateş dikeni, sabin ardıcı, berberis, sedir, karaçam ve badem türlerinden oluşan fidanlar dikiliyor. Hedefimiz vatandaşların görsel olarak daha keyif verici ve yemyeşil bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak. Kütahya genelinde ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Fidan dikim etkinliklerimiz ile vatandaşlarımızda yeşil sevdası oluşturmaya çalışırken, okullarımızda yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile de gençlerimize daha güzel yarınlar oluşturmayı hedefliyoruz. Yol kenarına diktiğimiz fidanlar vatandaşlarımızın ağaçlar arasında daha mutlu ve huzurlu seyahat etmesini sağlayacak."



Kayım, yol güzergahına yeşil bir doku kazandırmak amacıyla yapılan karayolu ağaçlandırmasıyla biyolojik çeşitliliğin artırılmasının da sağlanacağını, aynı zamanda yolun her iki yanında yer alan şevlerde erozyonun azaltılması ve yol şevlerine rekreaktif güzel bir görünüm kazandırılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.