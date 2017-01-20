Kütahya'da 93 Bin 387 Öğrenci Karne Aldı

Kütahya il genelinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 93 bin 387 öğrenciye karneleri dağıtıldı.



Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Celal Başoğlu, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve protokol üyeleri katıldı.



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Bugün, 2016-2017 öğretim yılının 1. Dönemini geride bırakmanın heyecan ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Önünüzde 2 haftalık bir tatil süresi var. Bu süre zarfında eğlenmek, dinlenmek en doğal hakkınız. Gerek 8. Sınıflarımızın gireceği TEOG, gerekse 12. sınıfların gireceği üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerimize başarılar diliyor, kendilerini, ailelerini ve bizleri en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ediyorum" dedi.



Bu arada, Kütahya Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokul'nda da öğrencilere karneleri dağıtıldı.



Okul Müdürü Vehbi Keler, "15 günlük tatilde kendinize zaman ayırın ancak derslerinize de göz atmayı unutmayın. İyi bir dinlenme dönemi sonrasında yoğun bir eğitim dönemine gireceksiniz" diye konuştu. (EFE) - KÜTAHYA