Kütahya'da 93 Bin 387 Öğrenci Karne Alacak

Kütahya Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, il genelinde 93 bin 387 öğrencinin karne alacağını bildirdi.



Dülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilimsel ve ahlaki eksende milli misyonun en güçlü dinamiğinin okullarda verilen eğitim olduğunu söyledi.



2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının geride bırakıldığını hatırlatan Dülger, "Enerjisini daha güçlü bir Türkiye için eğitime emek harcayan, başta bu eğitim ordusunun kahramanları olan öğretmenlerimiz olmak üzere, zihnen her zamankinden daha güçlü öğrencilerimize ve eğitimin en önemli ayaklarından olan velilerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.



"Bireyi sadece zihnen eğitmek onu eksik yetiştirmek demektir." diyen Dülger, şöyle konuştu:



"İçindeki merhamet duygusunu geliştiremediğimiz, yalandan, riyadan ve iftiradan uzak tutamadığımız, helal ve haramı bilmeyen kişilerin sorumlulukları bizlerin sırtındadır. Birey önce milli ve manevi değerleri özümsemelidir. O zaman üzerine düşen görevleri yapmanın huzurunu yaşayacaktır. Bu yarıyıl tatili de bu anlamda muhasebe yapmak için önemli bir fırsattır. Bizler, Arif Nihat Asya'nın 'yiğitlerini kaldırmak', Nurullah Genç'in 'yiğitlerini uyandırmak' ve tabi ki Mehmet Akif'in Asım'ı olmak istiyorsak zihni ve ahlaki gelişimi bir arada yürüteceğiz. İşte 15 Temmuz bunun en somut kanıtı olarak hafızamıza kazındı."



Öğrencilere de seslenen Dülger, şöyle devam etti:



"Bugün, 2016-2017 öğretim yılının birinci dönemini geride bırakmanın heyecan ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Kütahya il genelinde 93 bin 387 öğrencimiz karne alacak. Önünüzde 2 haftalık bir tatil süresi var. Bu süre zarfında eğlenmek, dinlenmek en doğal hakkınız. Gerek 8. sınıflarımızın gireceği TEOG, gerekse 12. sınıfların gireceği üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerimize başarılar diliyor, kendilerini, ailelerini ve bizleri en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ediyorum."