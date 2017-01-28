Kütahya'da 8 Bin 578 Konut El Değiştirdi

Kütahya'da son 1 yılda 8 bin 578 konutun satış sonucu el değiştirdiği bildirildi.



TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada, "2015 yılında Kütahya'da 7 bin 911 olan toplam konut satışı, 2016 yılında yüzde 8,4 artarak 8 578 olarak gerçekleşmiştir. Yine 2015 yılında 2 bin 341 olan ipotekli konut satışı, 2016 yılında yüzde 6,2 artarak 2 bin 486 olarak gerçekleşmiştir. Diğer konut satışlarına (satış ve türevlerini içeren ipotekli satış hariç konut satışları) bakıldığında, Kütahya ilinde 2015 yılında 5 bin 570 olan diğer satışlar, 2016 yılında yüzde 9,4 artarak 6 bin 92 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında Kütahya ilinde satış sonucu el değiştiren konutların yüzde 29,6'sını ipotekli konut satışları oluştururken, 2016 yılında bu oran azalarak yüzde 29,0 olmuştur. 2016 yılında Kütahya ili, ülkemizde en fazla konut satışı yapılan 34. il, en fazla ipotekli konut satışı yapılan 33.il konumundadır. 2015 yılında ülkemizde yapılan toplam konut satışlarının ve ipotekli konut satışlarının binde 6'sı Kütahya ilinde gerçekleşmiştir. Kütahya ili, 8 bin 578 konut satışı ile Ege Bölgesi'nde en fazla konut satışı yapılan 6.il konumundadır" diye konuştu. (EFE) - KÜTAHYA