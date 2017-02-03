Kütahya'da 3 Milyon 338 Bin Kişi Tedavi Oldu

Kütahya'daki kamu hastanelerinde, 2016 yılında 3 milyon 338 bin kişiye tedavi hizmeti sunuldu.



Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. İsmail Zehir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte son dönemde sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ve bu yatırımların süreceğini söyledi.



Kent merkezindeki kamu hastanelerindeki hasta yatak kapasitesinin bin 200 olduğunu aktaran Zehir şöyle konuştu:



"Kent merkezinde 10 bin hastaya düşen yatak sayımız 4 bin 687. Kütahya genelinde ise bu oran 29,6'dır. Türkiye geneline göre, ülkemizde 10 bin hastaya düşen yatak sayısı oranı 26,6 oranındadır. İlimizde bulunan yatak sayısı ise ülke ortalamasının üzerinde bulunuyor.



Gün geçtikçe bu sayı artırılarak halkımıza daha iyi şartlarda hizmet vermeyi hedefliyoruz. İl genelindeki 6 kamu hastanemizde geçen yıl 3 milyon 338 bin kişiye tedavi hizmeti sunuldu. 2 milyon 605 bin hasta ayakta, 732 bin 790 hasta ise acil servislerde tedavi gördü."



2016 yılında kentteki hastanelerde 62 bin ameliyat gerçekleştirildiğini dile getiren Zehir, "Bu ameliyatların 19 bin 882'sinin önemli A,B,C olarak nitelendirdiğimiz ameliyatlardır. Artık ilimizde çok önemli başarılı ameliyatlar gün geçtikçe aratarak gerçekleşmektedir. Ayrıca geçen yıl 9 organ nakli ameliyatı yapıldı." dedi.



Zehir geçen yıl ayrıca kentteki 876 hastaya kanser teşhisi konulduğunu sözlerine ekledi.