Kütahya'da 21 Köye Kar Küreme Aparatı

Kütahya Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından kar yağışının yoğun olduğu 21 köye alınan kar küreme aparatları düzenlenen törenle teslim edildi.



Kütahya İl Özel İdaresi'nde düzenlenen törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Sedat Oktar, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyeleri, Merkez ilçe köy muhtarları, STK Temsilcileri ile bazı daire müdürleri katıldı.



Törende konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz kar küreme aparatının kar yağışının yoğun olduğu ve merkeze uzak köylere alındığını söyledi. Yılmaz, "Geçmiş yıllara oranla bu sene daha yoğun kar yağışı yaşadık. Bu süre zarfında köylerimizi ziyaret ederek yaşanan mağduriyeti gördük. İl Özel İdare'mizin araçları köylerimize geliyor ancak bazı dar sokaklara girmesi mümkün olmuyor. Bu zorluğu kar küreme aparatıyla aşabileceğimizi düşündük. Durumu Köylere Hizmet Götürme Birliği'mize arz ettik, olumlu karşılandı. Bu sebeple rakımı yüksek, kar yağışı fazla alan, merkeze uzaklığı olan 21 köyümüzü belirledik. Alınan kar küreme aparatı sadece kar için değil, köyün ortak ihtiyaçlarında da kullanılabilir. İhtiyaç doğrultusunda diğer köylerimize de alınacak. Kar küreme aparatlarının köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Köy yolları hep açık olacak"



Kar küreme aparatlarının köy içi yolların açılmasında ve köylerin ana yollarla bağlantısının sağlanmasında kullanılacağını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Devlete ait yürüttüğümüz hizmetlerin başında yol hizmetlerimiz geliyor. Biz vatandaşımızın ihtiyacını görecek en kaliteli yolları yapma gayretindeyiz. Bu yolları da her zaman, her mevsimde en iyi şekilde açık tutmaya çalışıyoruz. Bu mevsimde de üzerimize düşen görev karla mücadele görevi. Köylerin ana yollara bağlantılarını biz çok kolay sağlıyoruz ancak köy içerisinde kendi araçlarımızın da manevra kabiliyetinde sıkıntılar oluyor. Alınan kar küreme aparatları yol amaçlı değil, diğer tarımsal hizmetlerde de köyün ortak malı olarak dikkatlice kullanılabilecek malzemeler olarak köyün envanterine kaydolacak, köyün zenginliği olacak hususlardan biri olacak. Köylerde yeterli sayıda traktörümüz var. Köylerdeki vatandaşlarımızın traktörlerinden istifade ederek bu çalışmalarda bize katkı sağlayacak. Kar olsun, berekettir. Kapanan yollarımızı da biz açalım. Kazasız, hayırlı bir çalışma diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından 27 bin 715 TL'ye mal olan 21 adet kar küreme aparatının teslim tesellüm belgeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri tarafından köy muhtarlarına verildi.(EFE) - KÜTAHYA