Kütahya'da 13 Köye Damızlık Manda Boğası Dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında Kütahya'da 13 köye damızlık manda boğası düzenlenen törenle teslim edildi.



Kütahya İl Özel İdaresi Kaynaklı Manda Boğası Teslim Töreni Canlı Hayvan Pazarı Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi.



Törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Murat Koyak, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Girgin, muhtarlar ve köylüler katıldı.



Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Girgin emeği geçenlere teşekkür ederek, "2013 yılında 30 mandayla başladığımız bu yolda çok şükür ki proje kapsamında bin 60, Kütahya genelinde 3 bin 245 adet manda boğasına ulaştık. Türkiye'de manda başına en fazla desteği Kütahya alıyor. Bugün de 13 köye birer adet boğa teslim edilecek" diye konuştu.



120 bin TL kaynakla 13 adet manda boğası alındığını aktaran İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "İlimiz 3 bin 240 baş manda varlığıyla Türkiye'de 16. sırada. Ayrıca İlimiz Bakanlığımız tarafından yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi" uygulayan 19 İlden birisidir. Bu proje kapsamında 2016 yılı için 353 üreticimize toplamda 911 bin 850 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Proje 2012 yılında başlamış ve 5 yıllık bir projedir. Projenin devamlılığının sağlanması ve ırk ıslahının daha verimli olarak yürütülebilmesi için kaliteli manda boğalarının olması gerektiği tespit edilmiş, hali hazırda yetiştiricilerimizin ellerindeki boğaların yetersiz oluşu ve kan değişim ihtiyacından dolayı İl Özel İdare Müdürlüğünden bir talebimiz olmuştur. İl Özel İdare Projeleri kapsamında hazırlanan "Manda Boğası Projesi" için, İl Özel İdare Müdürlüğünce projede kullanılmak üzere 70 bin TL bütçe ayrılmıştı. Tavşanlı Kaymakamlığı ile yapılan görüşmeler ve Tavşanlı Kaymakamımızın da desteği neticesinde bütçe 120 bin TL'ye çıkarılmıştır. Manda boğalarının seçimi yapılmış ve 13 baş manda boğasının dağıtımı gerçekleştirilecektir. İlimiz Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol gereği bu manda boğalarımız Halk Elinde Anadolu Mandası Projesi uygulanan köylerde muhtarlarımıza teslim edilecek, kış aylarındaki bakımı Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından, takibi ise İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Manda boğaları 2,5-3 yılda bir köyler arasında rotasyona tabi tutulacaktır. Bu projede önemli olan noktalar, üreticinin kendi hayvanları üzerinde ırklara yönelik verimlilik kayıtlarını tutması, bir sonraki nesil için verimli olduğunu tespit ettiği ırkı çoğaltmak yani doğru damızlık seçimidir ki bu da üreticinin verimini, dolayısıyla gelirini de artıracaktır" dedi.



"Üreticilerimizin yanındayız"



Hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Biz İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi olarak kırsalın bütün altyapı, üstyapı ve sosyal ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz ama bölgemizin, özellikle de ilimizin bir tarım ve hayvancılık kenti de olduğunu biliyoruz. Irkı kaybolmakta olan manda boğası hayvanımızı canlı tutalım ve gelecek nesillere emanet edelim diye geçen yıl gündeme gelmişti. Meclis üyesi arkadaşlarımız bunu komisyonlarda çalıştı biz de konuya olumlu destek verdik. Bunu bu sene pilot uygulama gibi 13 boğayla en fazla mandanın bulunduğu köylerimize verelim sonrasında doğacak ihtiyaçlara göre her türlü yardıma hazırız dedik. Biz köylerimize son dönemde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Burada önemli olan hizmeti almak değil, bu hizmetleri ve yapılanları korumak, bunlara sahip çıkmak çok önemli. İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi olarak biz her zaman yanınızdayız. Gelebilecek meşru, akılcı ekonomik destekleri yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kuralar çekildi ve manda boğaları köy muhtarlarına teslim edildi. (EFE) - KÜTAHYA