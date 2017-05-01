Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Büyük Başarısı

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem) öğrencilerinden Halil İbrahim Kanpak ve İbrahim Faruk Ceylan, TÜBİTAK tarafından düzenlen ortaokul öğrencileri arası proje yarışmasında matematik ve fizik dallarında bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.



TÜBİTAK tarafından bu yıl düzenlenmeye başlanan ve 11.'si uygulanan, matematik-fizik - kimya ve biyoloji alanlarında 17-20 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan ortaokul öğrencileri arası proje yarışmasında Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem) öğretmeni Ali Eldiven'in danışmanlığını yaptığı, Bilsem öğrencilerinden Halil İbrahim Kanpak matematik alanında, Bilsem öğretmeni Gökhan Özdemir'in danışmanlığını yaptığı İbrahim Faruk Ceylan ise fizik alanında bölge birincisi olarak 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.(EFE) - KÜTAHYA