Kütahya Belediyesi Meclisi Toplandı

Kütahya Belediyesi 2017 yılının ilk olağan Meclis toplantısını gerçekleştirdi.





Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu başkanlığında yapıldı.



Toplantıda, Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince denetim komisyonuna üye seçilmesi, mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi ve planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 9'uncu maddesi gereğince mücavir alanlar içinde bulunan bütün elektronik haberleşme istasyonlarından alınacak yer seçim belgesi ücreti konuları görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda ayrıca, isimsiz sokaklara isim verilmesi ve imar planı değişiklikleri konuları da görüşüldü.



Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Kölgeli, Ali İhsan Ertaş, Meclis üyeleri ile daire müdürleri katıldı.