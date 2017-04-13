Kütahya Başbakan Binali Yıldırım'ı bekliyor

Yıldırım'ın miting yapacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı



KÜTAHYA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında miting yapacağı Kütahya'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, kalabalıkların dolduracağı alanda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öğlen saatlerinde kentte olması beklenen Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan helikopterlerin Dumlupınar Şehir Stadyumu'na ineceği belirtildi. Binali Yıldırım'ın saat 13.00'da mitingi yapacağı Zafer Meydanında hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, alan polis tarafından bariyerlerle çevrildi. Alan sabah saatlerinde araç trafiğine de kapatıldı. Alanda AK Parti İl Teşkilatı tarafında dev Yıldırım ve AK Parti afiş ve pankartlarının asıldığı gözlendi. Vatandaşların alana yaklaşık 11.30 saat sonra yapılacak üst aramasının ardından alınmaya başlanacağı öğrenildi.

Vatandaşlar, "Başbakanımıza destek için mitinge geldi. 16 Nisan'da kararımız evet" şeklinde konuştular. (EFE)