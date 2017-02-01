Kütahya Barosu, Ücret Tarifesini Yargıya Taşıdı

Kütahya Barosu, CMK'nın 2017 ücret tarifesini yargıya taşıdı.



Baro Başkanı Ahmet Atam, yaptığı açıklamada, "31 Aralık 2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 'Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi'nin dava sonuna kadar 'yürütmesinin durdurulması' istemiyle bu işlem ile ilgili olarak, iptali yönünde Danıştay'da dava açtık" dedi.



Atam, konuyla alakalı gelişmeleri ileri günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi. (EFE) - KÜTAHYA