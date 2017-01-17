Kütahya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Korkmaz'dan Başkan Yalçın'a Ziyaret

Kütahya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette Kütahya ve Bilecik illerinin gelişimi hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirilirken, Korkmaz, Yalçın'a parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Yalçın ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "Kütahya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz'a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekleştirdikleri çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK