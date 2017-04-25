Kütahya Afad'a Araç Takviyesi

Kütahya'da AFAD İl Müdürlüğüne alınan 14 yeni aracın tanıtımı yapıldı.



Zafer Meydanı'ndaki Valilik binası önüne getirilen araçların tanıtımını AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun yaptı.



Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı açıklamada, AFAD'ın devletin hayati önem taşıyan önemli kurumlarından olduğunu söyledi.



Deprem, doğal afet gibi olumsuzluklara AFAD'ın hazırlıklı olduğunu belirten Nayir, "Geçmişe göre elimizde olmayan ekipmanlara sahip olduk. AFAD İl Müdürlüğümüze 14 yeni araç daha kazandırıldı. Bu araçlar trafik kazasından, depreme, doğal afetlerde kullanılacak önemli ekipmanlar. Her geçen gün ekipmanımızı güçlendiriyoruz. Kütahyamız hem ekipman, hem de personel bakımından iyi bir yerde." diye konuştu.



Nayir, daha sonra yeni alınan araçları inceledi.