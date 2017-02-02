Kütahya - 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Polis Tarafından Kurtarıldı

14 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından kurtarıldı



KÜTAHYA'da 25 Kasım 2016 tarihinde 17 yaşındaki E.A. tarafından kaçırılan14 yaşındaki E.Y. polis ekiplerinin bir apartmana düzenlediği nefes kesen operasyon sonucunda kurtarıldı. Ekipler E.A. ile cezaevi firarisi olan babasını, annesi ve 2 kardeşini gözaltına aldı. E.Y. ise çocuk şube ekiplerine teslim edildi.



Olay, gece saat 01.00 sıralarından Dumlupınar Mahallesi Adiller Caddesi üzerindeki Erenler Apartmanı'nda meydana geldi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 25 Kasım'da 2016 tarihinde okuduğu Germiyan Meslek Lisesi önünden okul çıkışı kaçırılan E.Y.'nin E.A. ve ailesi tarafından Erenler Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede tutulduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 14 yaşındaki kızın tutulduğu eve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla operasyon düzenlendi.



Binanın etrafını saran polis ekipleri, uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine çilingirle çelik kapıyı açtırdı. Evin içindekiler kapının arkasına eşyaları dayayarak bir süre polise direndi. Polisler biber gazı kullanarak evin kapısının arkasında duranları etkisiz hale getirip içeriye girdi.



Polis ekipleri evde kaçırılan E.Y.'yi Çocuk Şubesi ekiplerine teslim etti. Ekipler E.Y.'yi evlenmek amacıyla kaçırdığı belirtilen 17 yaşındaki E.A. ile cezevi firarisi olan ve 16 ayrı suçtan aranıp hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan babası Menderes A.'yı, annesi Çiğdem A.'yı, erkek kardeşleri M.A. ve S.A.'yı gözaltına aldı.



Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.