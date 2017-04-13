Kutadgu Bilig" Paneli
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Ölmez, "Kutadgu Bilig, kendinden önceki dönemlerde bulunmayan, fakat günümüzde halen kullanılan birçok sözcüğü içermektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Ölmez, "Kutadgu Bilig, kendinden önceki dönemlerde bulunmayan, fakat günümüzde halen kullanılan birçok sözcüğü içermektedir. Mesnevi tarzında yazılan eserde, dil olarak da akıcı bir dil kullanılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, Yusuf Has Hacib'in doğumunun 1000'inci yıl dönümü münasebetiyle "Kutadgu Bilig" paneli düzenlendi.
Panelde, Yusuf Has Hacib'in, 11. yüzyılda kaleme aldığı siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği olan Kutadgu Bilig adlı eseri ele alındı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da düzenlenen panelin oturum yöneticiliğini İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Özcan Tabaklar yaptı.
Tabaklar, "Yusuf Has Hacib, gerek Farabi gerekse Eflatun'un devlet anlayışından etkilenerek, devrinin ideal devlet anlayışını ortaya koymaya çalışmıştır." ifadelerini kullandı.
Panelde, "Kutadgu Bilig'in Dili ve Söz Varlığı" başlıklı sunum yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Ölmez, Kutadgu Bilig'in, eski Türkçeye göre Orhun ve Uygur Türkçesi'nden farklılaşan özellikleri üzerinde durarak, eseri kendisinden bir önceki dönemden ayıran özellikleri üzerinde durdu.
Kelimelerdeki yapı farklılıklarının, Kutadgu Bilig'in bilinen en eski 3 nüshasının her birinde de ortaya çıktığını söyleyen Ölmez, "Aynı farklılıklar diğer dil bilgisel şekiller üzerinde de görülmektedir. Kutadgu Bilig kendinden önceki dönemlerde bulunmayan, fakat günümüzde halen kullanılan birçok sözcüğü içermektedir. Ayrıca Kutadgu Bilig'de beyitler kendi aralarında uyaklı olarak yazılmıştır. Mesnevi tarzında yazılan eserde, dil olarak da akıcı bir dil kullanılmıştır." ifadelerine yer verdi.
"Balasagun ve Kırgızistan'da Kutadgu Bilig'e Bakış" başlıklı sunum yapan, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden Recep Yürümez de Balasagun teriminin etimolojik olarak açılımı üzerinde durarak, "Balasagun şehri, Yusuf Has Hacib'in doğduğu şehir olarak tarihte farklı isimlerle anılmıştır. Fakat daha çok Balasagun terimi kullanılmıştır. Biruni, güzel şehir anlamında da kullanılan Balasagun terimini, Türkler'in yaşadığı bölgeleri ifade etmek için kullanmıştır." görüşlerini dile getirdi.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ise Kutadgu Bilig'in tiyatroya uyarlanacağını ve Ekim ayı içerisinde galasının gerçekleşeceğini belirtti.
Etkinlikte, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mihaly Dobrovits de "Tarihte Karahanlılar Dönemi"ni anlattı.
Panel sonunda katılımcılara ünlü ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in eserlerinden oluşan, "AB-RU'larda Su Kasidesi" sergisinin kataloğu hediye edildi.