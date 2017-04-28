Kut´ül Amare Zaferinin 101. Yıl dönümü kutlandı
Karaçay Bedi Sabuncu Lisesi Müdürü Ekrem Doğru Kut'ül Amare Zaferinin tarihçesini anlattı.
Kut´ül Amare zaferinin 101. yıl dönümü Samandağ Milli eğitim müdürlüğü toplantı salonunda kutlandı.Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik,Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız,Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli,İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo,Okul müdürleri ,öğrenciler kutlama törenine katıldılar.Karaçay Bedi Sabuncu Lisesi tarafından hazırlanan Kut´ül Amare Zaferini anlatan slayt gösterisi sunuldu.
Şiir Yarışmasında dereceye giren Sevil Yolcu (Avcılar ortaokulu),Yelda Mışraklı ( Fidanlı Ortaokulu),Mehmet Enes Yalçın (erikli kuyu imam hatip ortaokulu) ödülleri takdim edildi.Kompozisyon yarışmasında dereceye giren İlknur Deniz( Yüksel Acun Anadolu Lisesi) ,Sevim İrem Bahçeci( Boğaziçi temel lisesi) ,Seylan Evet (Karaçay Bedi Sabuncu Lisesi ) ödülleri takdim edildi. Müzik Öğretmeni Serkan Duman Ve öğrencileri slayt eşliğinde zaferin ruhuna uygun müzik eserlerini seslendirdiler.
Kompozisyon,şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik tarafından ödüllendirildi.