Aydın'ın Germencik ilçesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son zaferi olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Germencik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Germencik Belediyesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda Kut'ül Amare Savaşı ile ilgili belgesel izlendi, öğrenciler şiirler okudu.



Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yardımcı ve öğretmenler katıldı.