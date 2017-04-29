Kut'ül Amare Zaferi'nin 101'inci Yılına Özel Etkinlik

Kut'ül Amare Zaferi'nin 101'inci yıldönümü, Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda kutlandı.



Çanakkale'den sonra Türk tarihinin en önemli ikinci büyük zaferi olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü, Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda kutlandı.



Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen programa Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, Sultan Abdulhamit İmam Hatip Ortaokulu mehter takımının verdiği konser ilgiyle izlendi.



"Geleneğinizin üzerine geleceği inşa etmelisiniz"



Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, programda yaptığı konuşmada, "Bir ülkeyi ülke yapan 3 ana unsur vardır. Bunlar; toprak parçası, millet ve ortak bir tarihi geçmiştir. Öyle bir nesil yetişmeli ki geleneğinin üzerine geleceği inşa etmeli. Siz gençleri tarihinize sahip çıktığınız için kutluyorum. 15 Temmuz'da sokaklarda gösterdiğiniz inanç, tarihinizden aldığınız güçtür. Kaliteli eğitimin tek şartının teknoloji ve donanım olmadığını ülke, vatan, bayrak bilincinin de önemli olduğunu biliyoruz. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunu olan siz gençleri kutluyorum" diye konuştu.



"Tarihimize sahip çıkmalıyız"



Kut'ül Amare'nin anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, "Avrupa'nın kendi tarihinden utanması gerekiyor. Onların tarihinde kan ve gözyaşı hakim. Onlar tarihlerini buna rağmen yaşatıyorlar. Bizler ise onur duyacağımız bir tarihe sahibiz. Ancak, ihmal ediyoruz. Bu anlamda programda emeği geçenleri kutluyorum" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da Küçükçekmeceli öğrencileri tebrik ederek, Kut'ül Amare Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutladı.



"İngilizlere Kut'ül Amare deyin yeter"



Programda, Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Raşit Gündoğdu, Kut'ül Amare Zaferi'ni şu sözlerle anlattı:



"İngilizlere Kut'ül Amare deyin yeter. O dönemde, Kut'ül Amare'de 13 bin 308 asker, 481 subay hasta adam denilen Osmanlı Devleti tarafından esir alındı. İngilizler ilk olarak 1 milyon sterlin, ikinci olarak 2 milyon sterlin rüşvet teklif ettiler. Ordumuz Kut'ül Amare'de müthiş bir zafer kazandı. Bu zafer 1945 yılına kadar müfredat ve ders kitaplarında vardı. Milli bayram olarak kutlanıyordu. Daha sonra Türkiye'nin NATO'ya girmesi karşılığında İngilizler ders kitaplarından kaldırmamızı istediler. Ta ki geçen yıla yani 100. yıl dönümüne kadar. Bundan sonra kutlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL