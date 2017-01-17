Türkiye Beyazay Derneği, Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) iş birliğinde engellilere yönelik açılan "Kusursuz Kafe" projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı.



Kentteki engellilerin toplumsal hayata katılmaları ve istihdam edilmeleri için hazırlanan "Kusursuz Kafe" projesi için Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında düzenlenen toplantıda proje ortaklarının tanışması, projenin genel anlatımı, faaliyet tablosunun ve detaylarının aktarılması, çalışanların proje ortaklarının tanıtılması, yönetim ekibinin belirlenmesi, bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ile toplantı tutanağının imzalanması gündem maddelerini oluşturdu.



Toplantıda ayrıca, proje yönetim kurulu ve görevleri belirlendi.