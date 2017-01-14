Aristofanes'in klasik eseri "Kuşlar" Semaver Kumpanya tadında, modern bir uyarlama ve sahnelemeyle, kalabalık bir kadroyla, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Aristofanes'in en bilinen oyunu ve dünya klasiklerinin en önemli eserlerinden biri olan olan "Kuşlar", yazıldığı günden bu yana 2500 yıl geçmesine rağmen hem geçmişe hem de günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Oyun, Atina devletinde yaşayan iki arkadaşın savaşlardan, adaletsizliklerden ve yönetimin keyfi tutumlarından bezerek, kendilerine yeni bir yurt aramalarıyla başlar. Ancak, bir ütopyanın peşine düşen iki arkadaş, hayalini kurdukları yeni düzende, kendi kaçtıkları tuzaklara düşmekten kurtulamazlar.



Semaver Kumpanya'nın yeni "Kuşlar" yorumu, komedyanın özünde bulunan taşlama, doğaçlama, satirik tavır, müzik ve dans kullanımı gibi unsurları, bize ait geleneksel komedi türlerindeki karşılıklarıyla yeniden ele alıyor.



Yazan: Aristofanes



Uyarlayan: Yavuz Pekman



Yöneten: Volkan M. Sarıöz



Yönetmen Yardımcısı: Nazlı Ustaoğlu



Dramaturji: Yavuz Pekman, Bilgesu Kasapoğlu



Müzik: Okan Kaya



Şan Eğitmeni: Atilla Gündoğdu



Koreografi: Ebru Cansız



Işık: Serhan Demirkan



Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun



Dekor Tasarımı: Volkan M. Sarıöz, Zeki İlyas Kızılışık



Dekor Uygulama: Zeki İlyas Kızılışık



Dekor iç Tasarım ve Uygulama: Çakçak Ekibi



Kostüm Tasarımı: Deniz Çağrı Bilgili



Kostüm Uygulama: Deniz Çağrı Bilgili, Ilgaz Kasapoğlu, Derya Önlü, Oxana Cozlova, Duygu Can, Buğra Erkenci, Selen Tokay, Can Apa, Yiğit Alp Turap



Ses Kondüviti: Bilgesu Kasapoğlu



Asistan: Anıl Yıldız



Kukla: Karina Cheres, Deniz Çağrı Bilgili, Sibel Altan



Afiş Tasarımı: Ezgi Platin



Oyuncular:



? Cansu Saka ? Ezgi Ulusoy ? Gözde Şencan ? Güliz Gündüz ? Hakan Atalay ? İbrahim Barulay ? Mustafa Kırantepe ? Onur Yalçınkaya ? Rojhat Özsoy ? Saniye Samra ? Sarp Aydınoğlu ? Serkan Keskin ? Sezin Bozacı ? Sibel Altan ? Uğur Senkeri