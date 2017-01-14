Aristofanes'in klasik eseri "Kuşlar" Semaver Kumpanya tadında, modern bir uyarlama ve sahnelemeyle, kalabalık bir kadroyla, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Aristofanes'in en bilinen oyunu ve dünya klasiklerinin en önemli eserlerinden biri olan olan "Kuşlar", yazıldığı günden bu yana 2500 yıl geçmesine rağmen hem geçmişe hem de günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Oyun, Atina devletinde yaşayan iki arkadaşın savaşlardan, adaletsizliklerden ve yönetimin keyfi tutumlarından bezerek, kendilerine yeni bir yurt aramalarıyla başlar. Ancak, bir ütopyanın peşine düşen iki arkadaş, hayalini kurdukları yeni düzende, kendi kaçtıkları tuzaklara düşmekten kurtulamazlar.
Semaver Kumpanya'nın yeni "Kuşlar" yorumu, komedyanın özünde bulunan taşlama, doğaçlama, satirik tavır, müzik ve dans kullanımı gibi unsurları, bize ait geleneksel komedi türlerindeki karşılıklarıyla yeniden ele alıyor.
Yazan: Aristofanes
Uyarlayan: Yavuz Pekman
Yöneten: Volkan M. Sarıöz
Yönetmen Yardımcısı: Nazlı Ustaoğlu
Dramaturji: Yavuz Pekman, Bilgesu Kasapoğlu
Müzik: Okan Kaya
Şan Eğitmeni: Atilla Gündoğdu
Koreografi: Ebru Cansız
Işık: Serhan Demirkan
Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun
Dekor Tasarımı: Volkan M. Sarıöz, Zeki İlyas Kızılışık
Dekor Uygulama: Zeki İlyas Kızılışık
Dekor iç Tasarım ve Uygulama: Çakçak Ekibi
Kostüm Tasarımı: Deniz Çağrı Bilgili
Kostüm Uygulama: Deniz Çağrı Bilgili, Ilgaz Kasapoğlu, Derya Önlü, Oxana Cozlova, Duygu Can, Buğra Erkenci, Selen Tokay, Can Apa, Yiğit Alp Turap
Ses Kondüviti: Bilgesu Kasapoğlu
Asistan: Anıl Yıldız
Kukla: Karina Cheres, Deniz Çağrı Bilgili, Sibel Altan
Afiş Tasarımı: Ezgi Platin
Oyuncular:
? Cansu Saka ? Ezgi Ulusoy ? Gözde Şencan ? Güliz Gündüz ? Hakan Atalay ? İbrahim Barulay ? Mustafa Kırantepe ? Onur Yalçınkaya ? Rojhat Özsoy ? Saniye Samra ? Sarp Aydınoğlu ? Serkan Keskin ? Sezin Bozacı ? Sibel Altan ? Uğur Senkeri
Kuşlar
Aristofanes'in klasik eseri "Kuşlar" Semaver Kumpanya tadında, modern bir uyarlama ve sahnelemeyle, kalabalık bir kadroyla, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Aristofanes'in klasik eseri "Kuşlar" Semaver Kumpanya tadında, modern bir uyarlama ve sahnelemeyle, kalabalık bir kadroyla, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.