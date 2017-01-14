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Kuşlar

Kuşlar

Aristofanes'in klasik eseri "Kuşlar" Semaver Kumpanya tadında, modern bir uyarlama ve sahnelemeyle, kalabalık bir kadroyla, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kuşlar

Aristofanes'in klasik eseri "Kuşlar" Semaver Kumpanya tadında, modern bir uyarlama ve sahnelemeyle, kalabalık bir kadroyla, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aristofanes'in en bilinen oyunu ve dünya klasiklerinin en önemli eserlerinden biri olan olan "Kuşlar", yazıldığı günden bu yana 2500 yıl geçmesine rağmen hem geçmişe hem de günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Oyun, Atina devletinde yaşayan iki arkadaşın savaşlardan, adaletsizliklerden ve yönetimin keyfi tutumlarından bezerek, kendilerine yeni bir yurt aramalarıyla başlar. Ancak, bir ütopyanın peşine düşen iki arkadaş, hayalini kurdukları yeni düzende, kendi kaçtıkları tuzaklara düşmekten kurtulamazlar.

Semaver Kumpanya'nın yeni "Kuşlar" yorumu, komedyanın özünde bulunan taşlama, doğaçlama, satirik tavır, müzik ve dans kullanımı gibi unsurları, bize ait geleneksel komedi türlerindeki karşılıklarıyla yeniden ele alıyor.

Yazan: Aristofanes

Uyarlayan: Yavuz Pekman

Yöneten: Volkan M. Sarıöz

Yönetmen Yardımcısı: Nazlı Ustaoğlu

Dramaturji: Yavuz Pekman, Bilgesu Kasapoğlu

Müzik: Okan Kaya

Şan Eğitmeni: Atilla Gündoğdu

Koreografi: Ebru Cansız

Işık: Serhan Demirkan

Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun

Dekor Tasarımı: Volkan M. Sarıöz, Zeki İlyas Kızılışık

Dekor Uygulama: Zeki İlyas Kızılışık

Dekor iç Tasarım ve Uygulama: Çakçak Ekibi

Kostüm Tasarımı: Deniz Çağrı Bilgili

Kostüm Uygulama: Deniz Çağrı Bilgili, Ilgaz Kasapoğlu, Derya Önlü, Oxana Cozlova, Duygu Can, Buğra Erkenci, Selen Tokay, Can Apa, Yiğit Alp Turap

Ses Kondüviti: Bilgesu Kasapoğlu

Asistan: Anıl Yıldız

Kukla: Karina Cheres, Deniz Çağrı Bilgili, Sibel Altan

Afiş Tasarımı: Ezgi Platin

Oyuncular:

? Cansu Saka ? Ezgi Ulusoy ? Gözde Şencan ? Güliz Gündüz ? Hakan Atalay ? İbrahim Barulay ? Mustafa Kırantepe ? Onur Yalçınkaya ? Rojhat Özsoy ? Saniye Samra ? Sarp Aydınoğlu ? Serkan Keskin  ? Sezin Bozacı ? Sibel Altan ? Uğur Senkeri

Kaynak: Etkinlik.io

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