Kusıf'ten "Change With Business" Projesi

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığıyla Türkiye'deki sosyal girişimlerin ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlamak ve sosyal etkilerini artırmak amacıyla "Change with Business" projesini başlattı.



Koç Üniversitesinden yapılan açıklamada, finans, yatırım, girişimcilik, sosyal girişimcilik sektörleriyle akademisyen ve kamu kesiminden 20 kişilik uzman grup bir araya geldi ve sosyal girişimlerin finansal mekanizmalara erişimi için sosyal finans çerçevesi oluşturmak üzere çalışmaya başladı.



Yapı Kredi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, sosyal girişimcilik eko-sisteminden önemli bir girişim olan Sosyal İnovasyon Merkezi içerik ortağı olarak yer alırken sosyal sektörün önemli kurumları Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Ashoka Türkiye ve Impact Hub İstanbul destekçi kurum olarak katıldı.



KUSIF, UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığıyla başlatılan Change with Business projesi kapsamında gerçekleştirilecek aktiviteler 3 ana hedefe ulaşılmasını sağlayacak. Sosyal girişimcilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, sosyal girişimciler için finans mekanizmalarının oluşmasına destek olmak ve sosyal girişimcilik eko sistemini kuvvetlendirmek olarak özetleniyor.

Ayrıca proje kapsamında Yapı Kredi finansal araçlar alanındaki bilgi ve networkünü proje ortakları ile paylaşacak.





2 yıl sürecek proje çerçevesinde, gerçekleştirdiği girişimle bir toplumsal sorun ya da ihtiyacın ortadan kalkmasını sağlayan sosyal girişimcilere, sürdürülebilir iş modellerini geliştirmelerine fırsat sağlayan eğitim ve mentörluk programı desteği verilecek.





Projeyle, sosyal girişimcilerin var olan finansal mekanizmalardan faydalanabilmeleri için Türkiye şartlarına uygun bir sosyal finans çerçevesi oluşturulacak.



Beş sosyal girişime 10'ar bin lira destek



Change with Business eğitim programlarından geçmiş 5 sosyal girişim, işlerini büyütmek ve iş modellerini sağlamlaştırmak için 13 ay boyunca finans, yatırım, iş geliştirme, pazarlama, sosyal etki yönetimi ve ihtiyaç duydukları diğer alanlarda mentorluk alırken UniCredit Foundation tarafından proje kapsamında 10'ar bin lira da destek verilecek. Ayrıca, Türkiye'de ilk defa sosyal girişimcilik ve finans fuarı düzenlenerek finans sektörü, girişimcilik, sosyal girişimcilik ve kamudan paydaşlarının bir araya gelmesi sağlanarak sosyal girişimlere yatırım yapılması teşvik edilecek.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun, "Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu aracılığıyla Türkiye'de sosyal girişimciliğin akademik ve uygulama alanlarında gelişmesi için katkı veriyoruz. Ayrıca, üniversite olarak uluslararası ve ulusal seviyede güçlü ortaklarla bir araya gelip kaynakların sosyal girişimcilik sektörüne yönelmesine vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.



UniCredit Foundation Başkanı Maurizio Carrara ise "Dayanışma ve sivil özveri, yaratıcı fikirlerle desteklendiğinde modern, sürdürülebilir ve rekabetçi bir işletmeye dönüşebilir. Bu bağlamda, Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu gibi önemli ortaklarla sosyal girişimciliğe destek ve yatırım sağlamak, emek piyasasına erişim gibi somut fırsatları yakalamaya yardımcı olabilir ve bu da istihdam anlamında değişim yaratmak için yeni imkanlar oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım da şunlara vurgu yaptı:



"Vehbi Koç Vakfı olarak hem kuruluşunu üstlendiğimiz kurumlarımızla hem de desteklediğimiz projelerle en iyiye örnek olacak, alanında fark yaratan ve tekrar edilebilir modellerle sosyal fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un vizyonu Türkiye'de hayırseverlik alanının oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bizler de günümüzün sosyal fayda araçlarının oluşmasına ve gelişmesine destek olma bilinciyle, sosyal girişimcilik alanında daha önce yapılmış çalışmaları bir adım öteye taşıyarak alanda ihtiyaç duyulan noktaları dolduracak bir çalışmayı başlatıyoruz. İki yılın sonunda başarılı örneklerin oluşmasını ve ortaya sürdürülebilir finansal araçlar ve bir model çıkarmış olmayı hedefliyoruz."