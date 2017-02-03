Kusi Heyetinin Köksal'ı Ziyareti

Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KUSİ) heyeti, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.



SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu-Üniversite ve Sanayi (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Mehmet Şimşir, KUSİ'nin çalışmaları hakkında Köksal'a bilgi verdi.



Amaçlarının sanayiyi canlandırmak olduğunu aktaran Şimşir, "Heyet olarak kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, sanayi tesislerini ziyaret ederek kamu ve arge destekleri hakkında bilgi veriyoruz.



Amacımız üniversite hocalarımızdan faydalanarak iş yapmak isteyenlere yardımcı olmak. Sanayinin canlanması için de yerli malının kullanılması ve yerli üretimin desteklenmesi için çalışıyoruz.



Kamu kurum ve kuruluşları aldıkları ürünlerde yerli malı olmasına özen göstermeli, yerli malı üretimi desteklenmelidir. Bu konuda KUSİ olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Köksal da kamu kuruluşları ve üniversitenin Sivas için önemli olduğunu, yatırımcıları desteklemek için de oluşturulan KUSİ'nin güzel çalışmalar yaptığını belirterek şunları kaydetti:



"Kurumlar arasında güzel bir birliktelik gördüm. Bu birliktelik KUSİ ile de daha da artmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızın, sanayicilerimizin, iş yapmak isteyenler KUSİ heyeti ile irtibata geçmelidir. Gerek yerli malı gerekse de esnaf ve sanatkarlarımızın kullanabilecekleri destekler hakkında da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."